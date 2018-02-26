接任台外长 吴钊燮：一定不负蔡英文之托

台湾外交部今天（26日）举行卸任、新任外交部长交接典礼，卸任的李大维肯定接任的吴钊燮是极具份量的长才，称“这将是无缝接轨”。吴钊燮则表示，他一定不负总统蔡英文之托。

据联合新闻网报道，台湾府院上周五（23日）宣布国安、内阁人事异动，总统府秘书长吴钊燮接任外交部长，原外交部长李大维转任国安会秘书长。

台外交部今天上午举行卸任、新任外交部长交接典礼，由负责督导外交部业务的政委罗秉成担任监交人。台前外长钱复、程建人、田弘茂、简又新、陈唐山、黄志芳等人出席观礼。

罗秉成致词时表示，感谢李大维承担外交部长的重责大任；国际情况瞬息万变，李大维以丰富的国际经验、稳健的作风，稳住外交局面。

他指出，吴钊燮长年来则是蔡英文倚重的幕僚，是现阶段接任外交部长的不二人选，相信能贯彻蔡英文理念，开展外交新局。

李大维致词时说，他今天抱着复杂的心情向外交部同仁道别。过去一年九个月来，感谢所有同仁和眷属的牺牲奉献与努力；“中华民国”外交蒸蒸日上，安然度过很多难关。

他透露，蔡英文四天前告诉他将有职务异动，由吴钊燮接任。当时他就向蔡英文报告，称“这将是无缝接轨”，因为吴钊燮无论在学术、外交和政治上，都是极具份量的长才。

李大维说，吴钊燮在担任陆委会主委、驻美代表，以及民进党秘书长任内，与美国、日本、欧洲、印度等各重要友邦都有密切连系，外交经验丰富。

此外，吴钊燮也当过执政党秘书长、国安会秘书长和总统府幕僚长，政治分量也非常重要。未来外交部在吴钊燮领导下，台外交一定会更创新猷。

吴钊燮则表示，奉蔡英文托付接任外交部长，他深感荣幸，也知道责任重大，战战兢兢、诚惶诚恐。

吴钊燮指出，过去几年都在外交领域，但这是第一次站到外交第一线，并表示自己何其有幸从李大维手上接下这个棒子。此外，在所有先进面前，他心存谦卑。

吴钊燮说，感谢李大维2016年5月接受蔡英文托付，在近两年内稳住新政府转折期的外交局面。这个过程中，他和李大维并肩努力，共同承担。他很了解李大维的辛苦，他们幕前与幕后角色互换，他有无比的信心，以后工作上可以密切配合。

吴钊燮也公开宣示，称“不负总统之托”，让外交部跟各部门之间的配合能更得心应手。

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