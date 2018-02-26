台媒：冯世宽临行留言 披露职务调整事出突然

冯世宽今天（26日）卸任台湾国防部长，国防部为他发布“大鹏部长的话”贴文，内容披露冯世宽原本还要到各外离岛视察，但临时“因任务需要”而捨弃规划。据联合新闻网分析，这显示冯世宽的离任确实事出突然。

据报道，台国防部今天上午举行新旧任部长交接典礼。在政务委员罗秉成监交下，冯世宽将印信交给新任部长严德发。随后严德发亲自送卸任冯世宽步出国防部正厅，国防部官兵列队，欢送冯世宽夫妇离开博爱营区。

随后国防部发言人面簿专页贴出“大鹏部长的话”贴文。冯世宽在贴文中表示，今年过年前就计划要去各外离岛，再和戍守前线的官兵叙旧和会餐，也有一肚子的话，想和负责四个月军事训练役的军士官及受训的人员讲。

冯世宽说，因任务需要，辗转要他去负责“国家级”的智库“国防安全研究院”，因此，对先前的规划“不得不捨弃”。

冯世宽也说，“此刻我的内心仍惦念着你们，我想借此机会诚挚的感谢你们，如果我个人有受到任何长官及各界的肯定，都是来自于你们的努力”。

冯世宽表示，台军一直都在推动军事事务革新；这一年多，在组织体系、法规制度、作战指挥及联战机制上，都有了具体的成效。

此外，再加上总统蔡英文核定了基层官兵的六项加给，更命令他将老旧营舍，以“兴安专案”全面整建，使台军受到了鼓舞与照顾，让募兵制顺利的遂行。

冯世宽表示，他对台军迈向“质精、坚实、战力强”的目标充满了信心。

冯世宽説，台湾必须认清“国家”的安全、全民的福祉，台湾发展的稳定环境，都在台军的肩膀上，台军的国防战略及坚实的训练，会透过演习来验证、来磨练、来培养，以增进其与时俱进的创新能力。

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