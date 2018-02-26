针对921大地震前老建物耐震安检 赖清德：预计四年投入台币60亿

台湾花莲本月6日地震引发外界关切老旧建筑安全问题，行政院长赖清德今天（26日）宣布，内政部针对老旧建物耐震安检提出五大策略，预计四年投入60亿元（新台币，下同，2.7亿新元）执行。

据联合新闻网报道，赖清德今天上午亲自主持记者会，说明全台建筑物耐震安检暨辅导重建补强政策。

赖清德指出，台湾是地震频繁国家，重大地震有今年的花莲地震、两年前台南的大地震，还有1999年921中部大地震。他表示，民众除了出钱出力协助救灾重建，也常常问政府有没有具体政策，因应重大地震。

赖清德说，内政部整理出的方案，提出五大策略，分别为建物快筛、耐震评估、重建补强、阶段性补强与金融协助，预计花四年投入60亿元，强化类似维冠大楼和云门翠堤等私有老旧建筑物的安全性。

内政部长叶俊荣则透露，将针对1999年以前取得建照执照的私有公众所使用的建筑物，包括百货公司、商场、量贩店、旅馆、社福机构等，楼地板面积达到1000平方米，或300坪以上者，强制办理耐震评估与重建补强。

叶俊荣说，也将补助1999年以前兴建的高危险疑虑建筑物进行快筛，快筛结果有疑虑者，将强制办理耐震评估。

他指出，预定九楼以上建筑今年内将完成快筛，六层以上三年内完成，每件补助2000元。

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