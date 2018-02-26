中国已基本实现全民医保 去年城镇新增就业1351万人

中国官方今天（26日）发布消息，指中国基本医疗保险目前已覆盖13亿多人，基本实现了全民医保。就业方面，2017年中国全国城镇新增就业1351万人，就业局势持续稳定。

据中新社报道，中国国务院新闻办公室今天举行今年春节后的首场新闻发布会。人力资源和社会保障部副部长游钧、张义珍向中外记者介绍就业和社会保障有关情况时，作上述表示。

游钧说，社会保障方面，中国积极应对人口老龄化，加快实施全民参保计划，基本养老保险去年底覆盖超过9亿人，企业退休人员基本养老金实现“十三连调”，1亿多退休人员受益。

基本医疗保险目前则覆盖13亿多人，基本实现了全民医保。大病保险覆盖了全部城乡居民参保人员，保障水平稳步提高，保障范围明显扩大。基本保险+大病保险的政策报销水平已经超过80%。

他指出，随着人口老龄化的加速推进，中国的社会保险特别是养老保险也进入一个新的发展时期。基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等五项保险2015年的总收入累计结余5.9万亿（人民币，下同，1.23万亿新元），2016年达到6.6万亿，2017年达到7.6万亿。

游钧表示，虽然基金的分布不平衡问题还依然存在，但是从中国全国范围来看，基金运行总体平稳，确保了各项保险待遇按时支付。

他透露，中国下一步将进一步增强社会保险基金的支撑能力，在发展中保障和改善民生，坚持尽力而为，量力而行。

此外，也确保社会保险制度的可持续性发展，让改革发展的成果更多更公平惠及中国全体人民。

在就业方面，官方提供的数据显示，2017年中国就业形势稳中有进，中国全国城镇新增就业达到1351万人，城镇失业人员再就业558万人，就业困难人员实现就业177万人，均超额完成全年目标任务。

城镇登记失业率则连续四个季度保持在4%以内，年末降至3.9%，是2002年以来的最低水平。

张义珍表示，当前和今后一个时期的就业形势，体现为在总量高位运行、结构性矛盾依然存在、就业质量需进一步提高。

她指出，适应这样一个就业形势，一要深入实施就业优先战略，探索建立与现代高质量经济发展相适应的就业体系；二要完善积极就业政策，进一步深化就业领域一系列改革。

三则是要多措并举，做好各群体就业工作；四要特别加强全方位的公共就业服务；五要进一步加强人力资源市场建设和监管，依法维护用人单位和劳动者的权益。

张义珍透露，围绕全方位的公共就业服务，人力资源和社会保障部提出了要努力建造覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的公共就业创业服务体系。这个体系在建设过程中已经在逐步推进。

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