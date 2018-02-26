2018“中国最好大学排名”清华大学夺魁

2018“中国最好大学排名”今天（26日）在上海发布，清华大学位居榜首，北京大学、浙江大学分列二、三位。

据中新社报道，上海交通大学、复旦大学、中国科学技术大学、南京大学、华中科技大学、中山大学、哈尔滨工业大学依次排在第四到第10名。

地方高校中表现“抢眼”的有苏州大学（27名）、上海大学（41名）和南方科技大学（43名）。

据报道，包括上海交大和复旦大学在内的22所上海高校上榜。同济大学、华东理工大学、上海财经大学、东华大学等五校入围前50名。

据了解，“中国最好大学排名”的评价体系涵盖人才培养、科学研究、服务社会和国际化四个维度，采用体现大学办学水平的关键指标，如新生高考成绩、毕业生就业率、论文数量与质量、成果转化收入等。

值得关注的是，2018年“中国最好大学排名”首次引入“社会捐赠收入”指标，来测量大学人才培养的社会声誉。

排名创始人程莹博士认为，一所大学的校友捐赠数额，与这所大学校友的职业成就，以及求学期间的满意度都有相关性，可间接反映大学的人才培养质量。

程莹表示，考虑到目前很少有学校能够明确区分来自校友的捐赠，以及来自非校友的捐赠，因此排名采用口径统一的捐赠总收入作为评价指标。

该份排名由专业从事高校数据研究和咨询服务的上海软科教育信息咨询有限公司发布，展示了除港澳台三地外，中国综合实力最强的600所大学。

据报道，“中国最好大学排名”是“世界大学学术排名”体系的一部分。“世界大学学术排名”则于2003年开始发布，是全球四大大学排名系统之一。

免费阅读30天