台军战车翻覆酿四死案 驾驶一审获判缓刑

台军2016年8月在操演结束后战车翻覆、造成官兵四死一伤案，法院今天（26日）一审判决，唯一幸存的战车驾驶杨炎霖判刑六个月，缓刑五年，两年内向公库支付10万元（新台币，下同，4500新元）。

据中通社报道，2016年8月16日台陆军第8军团第564旅参与三军“汉光演习”预演，实弹操演任务结束后，杨炎霖驾驶CM11勇虎型战车行经屏东县恒春镇网纱溪桥时，失控坠溪翻覆。

杨炎霖及时爬出战车受轻伤，但车内其他四人包括车长、副车长、装填手一兵及安全军官，均逃生不及丧命。

杨炎霖虽强调是煞车、方向盘有问题才会肇祸，但检方在侦查过程中，经现场模拟、战车机械检查与询问相关人等，排除机械和煞车故障。

检方认定是杨炎霖操作不当，包括未依规定转向入桥位置，也未修正转弯角度，在战车碾压到桥上护栏后，没有采取正确应变措施，立即将战车倒退驶离护栏，最终导致战车翻落溪床。2016年12月，检方以过失致死罪对杨炎霖提起公诉。

屏东地方法院今天作出一审判决。判决书指出，事故的发生是杨炎霖操作不当所致，但杨男素行良好、并无前科，全案虽有过失，结果并非其所愿。

此外，杨炎霖在得知同车弟兄均意外罹难后，一度因精神压力，出现急性创伤压力症候群，显见全案对被告身心已造成极大煎熬。

被告事后也坦承犯行，并与死者家属达成和解。全案判处杨炎霖六个月徒刑，得易科罚金，缓刑五年，并须两年内向公库支付10万元。

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