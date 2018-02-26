彭淮南卸下20年台央行总裁身分 转赴顾问室上班

卸下20年台湾中央银行总裁身分，彭淮南今天（26日）出席央行新旧任总裁交接典礼后，随即前往位于央行第二大楼10楼的央行顾问室“上班”。据报道，低调的彭淮南，婉拒在场媒体参观新办公室的请求，快步走入办公室。

据联合新闻网报道，彭淮南今天出席央行新旧任总裁交接典礼，由行政院副院长施俊吉担任监交人，将央行总裁印信从彭淮南手中，移交给新任总裁杨金龙。

彭淮南在施俊吉致词后上台畅谈卸任感言。他表示，关于施俊吉对他个人的“溢美之词”，他实在“愧不敢当”。

他强调，能在央行做出一点成绩，得到肯定，须归功于台湾人的支持、长官的信任，以及央行全体同仁共同努力，而非单靠个人努力所能达成。

彭淮南表示，台湾虽经历1997年亚洲金融危机，以及2008年全球金融危机，但因央行适时采行妥适货币与外汇政策，并未发生信用紧缩的情况，因此所受影响相对轻微，金融体系运作顺畅。

此外，因应房价大涨，台央行2009年起采行一连串针对性审慎措施，搭配财政部后来推动的“房地合一”课税措施，抑制房地产投机炒作。

在稳定新台币汇价方面，彭淮南说，台湾的通膨率低而稳定（low and stable inflation）。新台币汇率则维持动态稳定，营造了稳定的经营环境，有助经济持续成长。

此外，新台币伪钞比率，每百万张仅0.23张，远低于英国的10.78张，有助台湾支付系统健全。

最后，彭淮南说，他在央行服务达43年9个月，加计台银、中信局及中国商银的年资，在银行业服务长达51年5个月之久。从柜员开始，经历银行员的每一个职务，“第一个工作是银行员，最后的工作也是银行员”。

他也向央行员工致敬，表示过去为了赶工，常常有劳央行同仁加班，“谢谢大家的合作，也感谢大家的包容。”

彭淮南表示：“相信我们过去约1万6000个工作天的共同努力，将是你我未来美好的回忆！祝大家平安吉祥，谢谢大家！”

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