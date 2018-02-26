新春假期后首日复课 港校加强防流感措施

香港幼稚园及小学早前因爆发流感而提早放农历年假，今天（26日）是假期后的首个复课日，校方及家长严阵以待，加强预防流感措施。

据中通社报道，钻石山一间幼稚园门外，学生进校前须先用搓手液消毒双手。校方要求家长先在家中为子女量体温，老师也会抽样为学生探热。

该幼稚园校长指出，除了加强校园消毒，暂时不会安排学生集体出席早会，避免学生聚集。同时，会按照卫生防护中心的指引提醒家长，如果子女曾发烧，应待退烧后两天才上学。

有家长表示，已做好预防措施，包括为子女戴口罩等，不担心复课会增加感染风险。

根据卫生防护中心最新的监测数据，香港流感活跃度在过去数星期维持在高水平。今年截至2月21日，香港共录得15宗儿童流感相关的严重并发症/死亡个案，其中两人死亡。

由于持续的流感高峰期，医院的病床及求诊人数仍未缓和。

港医管局数据显示，公立医院急诊室昨天（25日）有5440人求诊。当中954人转入内科，内科住院病床占用率为115%。

港府食物及卫生局局长陈肇始，今天（26日）出席香港专科学院25周年庆祝活动启动礼时表示，港府十分重视医护人手是否足够，也关注医护人手规划和专业发展，以提升医疗安全和市民健康。

她表示，希望食卫局与医专可以一直在公营医疗体系携手合作。

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