官网中国地图无台湾、西藏被批 日京瓷致歉

日本京瓷集团（Kyocera）中文官网列出部分中国地图，当中没有内蒙古、西藏、新疆等区域。京瓷其后致歉并删除相关内容，只留下集团在中国的分支机构地址，但当中没有包括台湾分支，引起中国网民不满。

据人民网昨天（25日）报道，有网民周六(24日)指出，日本京瓷集团（Kyocera）中文官网“京瓷各地分支机构”中列出的中国地图不完整，没有完全包括西藏、新疆、台湾、海南、内蒙古、广西、宁夏等区域。

此外，京瓷集团也没有将台湾列在“京瓷在中国”列表中，而是列于“全球网点”中的亚洲部分，与新加坡、泰国、越南等国家并列。

有中国网民认为，京瓷只显示其业务范围，因此仅使用部分中国地图示意是无可非议。

但人民网指出，在京瓷集团的子公司“京瓷办公资讯系统（中国）有限公司”官网中查询某一产品的“授权经销服务商名录”，显示经销商遍布中国多个省、市、自治区，认为由此可见，京瓷业务涵盖范围远超过“京瓷在中国”的示意图。

有中国网民指出，“是时候告诉外资企业，要在中国赚钱，得遵守哪些规矩了”。也有人表示，“像这种不尊重中国的公司，赶出去不就完了”。

京瓷昨天（25日）则在网站登出道歉公告，对未使用完整的中国地图表示诚挚的歉意，已删除相关网页，并将以此为鍳，杜绝同类事件再发生。

据报道，昨天下午1时，京瓷网站中“京瓷各地分支机构”“全球网点”“日本网点”栏目都已消失，只剩下“京瓷在中国”，并仅显示分支地址，中国地图也已移除。

不过，明报新闻网指出，直至今天（26日），台湾的分支仍然没有列在“京瓷在中国”中。

免费阅读30天