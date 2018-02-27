报告称沪京深成春节后求职最热门城市，起薪均超4700元

据澎湃新闻报道，春节假期后，中国多地求职招聘市场呈现出火热趋势。根据近日发布的《2018年春节用工报告》（以下简称“报告”），上海、北京、深圳、广州、成都、南京、天津、重庆、杭州、武汉为“春节后求职十大热门目标城市”。其中，排在前三位的上海、北京、深圳，平均起薪分别为4850元、4830元和4740元。

报告显示，求职者找工作时最关注的三项是“工作收入水平”“职业发展前景”和“是否自己兴趣所在”，所占人群比例分别达到78.31%、72.72%和44.36%。

报告显示，缺乏长期职业发展规划是求职者的普遍现象。而在对未来职业发展的态度上，不同年龄段的求职者呈现出截然不同的态度，并随着年龄增长而呈现更加乐观的趋势。对未来职业发展最焦虑的是95后，感到焦虑的95后人群比例达到34.98%；对未来职业发展最乐观的是80后，感到乐观的80后人群比例达到53.85%。

报告显示，近三成求职用户平均在职周期不足6个月。而求职者离职的原因，主要是薪资不满意、学习不到新的东西、福利差，以及晋升太难，所占人群比例分别达到64.28%、50.25%、34.74和32.58%。

不同年龄段的用户离职原因也不尽相同，与同事、领导相处不愉悦是80后求职者选择离职的最主要原因。除了对薪资不满意，晋升是85后求职者离职的因素，95后求职者则归咎于学习不到新东西。

免费阅读30天