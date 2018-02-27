宋楚瑜谈“台湾价值”：认同台湾、不认同“台独”

对于近期屡被讨论的“台湾价值”，亲民党主席宋楚瑜昨天（26日）表示，他认同台湾，因为台湾养活大家，让乡亲可以互相提携，但他不认同“台独”。

据中通社报道，宋楚瑜昨天在亲民党的新春谈话会上作出上述表示。他强调，亲民党从不为一党之私，永远把民众利益摆在政党利益之前。

宋楚瑜表示，亲民党是一个有“台湾价值”的政党；价值是一份信仰、信念、理想、目标，更是社会凝聚力与发展的动源。台湾追求的价值就是自由、民主、人权、法治、平等及多元。

宋楚瑜也提到新任陆委会主委陈明通。他指出，陈明通是有经验的，但也呼吁蔡英文政府，整体世界局势要有整体考量，不是陈明通可以单独决定。

他说，台方有台方的坚持，做法上有什么弹性、有什么原则，都该有整体的分析跟考量。

对于年底的选举，宋楚瑜说，亲民党坚守的原则是对内以民为本、均富、廉能与正义， 绝不以政党利益违背整体民众利益，希望能够好好把台湾内部问题做好。

另一方面，对于亲民党前立委张显耀、孙大千表态希望代表国民党参选台北市长，宋楚瑜表示，在他们事先做决定前，自己并没有跟他们做任何接触。

他说，亲民党尊重每个人的权利，那也是国民党的家务事。亲民党到目前都没有表态支持谁参选，不会在3、5月就决定。

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