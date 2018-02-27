网曝中国“直-20”照片 或于年内正式亮相

继“运-20”和“歼-20”后，中国人民解放军重要航空装备“20系列”又有一新成员曝光。中国10吨级通用直升机——“直-20”的照片近日频繁在网络上出现，引发各界关注解读。

据网媒“香港01”昨晚（26日）报道，网络曝光的照片显示，直-20总体佈局采用单旋翼五叶主桨和带“十字形”尾桨的典型布局，外形与美制“黑鹰”类似。

不过，直-20采用唔叶主桨构型，而非黑鹰的四片桨叶。增多的主桨叶可提高升力、降低噪音。桨尖的后掠削尖设计也可推迟跨声速激波、减小气动阻力、提高悬停效率并降低油耗。

直-20机身也比黑鹰略显方正，机身绘有八一军徽标志，但还不能证明该机已经服役。据报道，试飞期间尚未入役的军机涂有军徽此前较为常见，只能说明用户是军方。

中国精密机械加工能力近年来提升，新一代涡轴发动机的油耗降低，功率提高。

有西方媒体报道称，中国为直-20配备新型国产发动机的最大功率达到1600千瓦。相比之下，黑鹰所用发动机的最新版本GET700-701D最大功率是1500千瓦。

分析认为，如果新型“中国心”获得突破，将使直-20拥有更好的改装冗余度和环境适应性。

据介绍，在直-20研发过程中，旋翼防除冰是必须获得的非常核心的先进技术之一。该技术曾是美国和法国的“不传之秘”。

有观察指出，从直-20高清照片可大致看到内埋式除冰组件，显示中国已经掌握了这项技术。

除了旋翼防除冰，电传飞控技术也是中国新一代直升机研制的关键。与传统的机械飞控相比，电传飞控能大幅降低机体重量，大大提高飞行操控性能。

据报道，中国官媒2017年9月刊登的一篇报道曾引发热议。该篇介绍中国直升机设计研究所总设计师邓景辉事迹的报道披露，邓景辉力排众议，决定在中国新武装直升机上采用国产机从未装备国的电传飞控系统，极大提升了新武直的性能。

据判断，这篇报道中提到的新型号就是直-20武装直升机。

中国官方称，直-20是中国版的性能更好的黑鹰，服役后可与中国国产大型运输机“运-20”搭配，一旦有突发事故，即可迅速组合投送，对提高中国陆军的机动能力具有重大意义。

外媒引述一名中国军事观察人士表示，随着旋翼防除冰技术的完全攻克，中国国产涡轴-10发动机的性能趋于稳定，直-20研制中的诸多重大挑战已经基本克服，距离正式入列服役已为期不远。

有猜测称，直-20将在2019年中华人民共和国建国70周年的阅兵式上正式亮相。

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