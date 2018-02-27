“山寨版”《旅行青蛙》？《旅行熊猫》登陆腾讯QQ

由日本游戏商“Hit-Point”制作的手机游戏《旅行青蛙》风靡中国内地及香港，早前内地已有人制作多款“山寨版”，让许多玩家“中伏”。尽管上述“山寨版”《旅行青蛙》已下架，但近日登陆腾讯QQ的两款游戏：《旅行熊猫》及《熊孩子旅行》被玩家发现，上述游戏概念、版面，以至玩法，都跟足《旅行青蛙》，质疑它们根本就是“赤裸裸的抄袭”。

网媒“香港01”昨晚（26日）引述腾讯表示，《熊孩子旅行》已被屏蔽处理，正进一步与游戏开发商核实情况。腾讯QQ空间目前也已搜寻不到《旅行熊猫》及《熊孩子旅行》这两款游戏。

举报道，《旅行熊猫》早前一度登上腾讯QQ空间的新品榜排前10名。从内地网民的截图可见，其界面与《旅行青蛙》几乎一模一样。玩家在游戏开始时，先要替自己的熊猫取名。“熊孩子”开始旅行后，也需要好几个小时才会回来。

《旅行熊猫》屋内布局同样分成上下两层，床铺、柜子及桌椅的位置与《旅行青蛙》的相近，功能键分布也一样。

熊猫出外旅行前，玩家都要为它准备食物、护身符及道具。熊猫家门外都有一片泥地，不过长出的不是三叶草，而是竹子，需要玩家定期收割。

竹子可以用作购买各种商品，熊猫又会带回明信片及特产。玩过《旅行青蛙》的玩家对熊猫的浏览界面，肯定不会感到陌生。

至于《熊孩子旅行》，其玩法也与《旅行青蛙》相似，只是家园的布局比《旅行青蛙》简单。此外，其游戏界面的色调与《旅行青蛙》非常相近；“熊孩子”带回的明信片则变成中国国内的景点。

不少中外网民都批评两款熊猫游戏“山寨气息浓厚”，根本是“赤裸裸的抄袭”，又揶揄腾讯是“翻译公司”，称它是“国际知名创新型汉化组织，把汉化这件事创新了无数次，至今尚未有敌手”。

对于《熊孩子旅行》，腾讯回应称已屏蔽该款游戏，“QQ空间小游戏作为开放的H5接入平台，目前已对存在争议的第三方H5页面进行屏蔽处理，并正进一步与游戏开发商沟通及核实情况”。

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