刘延东会见文在寅 冀韩朝把当前缓和势头延续下去

中国国家主席习近平特别代表、国务院副总理刘延东昨天（26日）在首尔青瓦台会见韩国总统文在寅时表示，韩朝以平昌冬奥会为契机，重启对话互动，展现了半岛人民对和平的共同向往。

据新华社报道，此前应邀出席平昌冬奥会闭幕式的刘延东也表示，中方致力于通过对话协商和平解决朝鲜半岛问题，希望韩方坚定信心，排除干扰，继续推动南北关系不断改善，把当前的缓和势头延续下去，争取在和谈方面取得进展。中方将继续为此发挥积极和建设性作用。

此外，刘延东也转达习近平对文在寅的问候，祝贺平昌冬奥会取得圆满成功。

刘延东表示，习近平派中共中央政治局常委韩正和她，分别作为特别代表出席平昌冬奥会开闭幕式，充分体现了中方对韩方办会的支持，以及对中韩关系的高度重视。

她指出，双方应牢记两国建交的初心，以今年中韩战略合作伙伴关系建立10周年为契机，认真落实两国元首共识，不断增进互信。

此外，也开展互利合作，加强教育、科技、文化、体育、卫生等人文领域交流，妥善处理好敏感问题，夯实两国关系长远平稳发展的政治基础和民意基础。

据报道，文在寅则请刘延东转达对习近平的亲切问候和良好祝愿，感谢中方为韩方成功举办平昌冬奥会，作出的特殊安排和给予的大力支持。

他表示，前晚闭幕式上“北京8分钟”文艺表演十分精彩，预祝北京2022年冬奥会取得圆满成功。

此外，韩方希望加强两国各领域交流合作，期待中方继续在推动朝鲜半岛南北对话、朝美对话方面，提供支持与合作。

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