自称台湾 周锡玮：台方就变大陆的一个省

前台北县长周锡玮今天（27日）表示，对岸今天喜欢台方讲自己是“台湾”，因为其把台方称之为“台湾省”；民进党很傻称自己是台湾，就变成中国大陆的一个省叫“台湾省”。

据联合新闻网报道，周锡玮今天在新庄体育馆举办“国旗飘扬 新北飞翔”记者会，致词时发表上述看法。

周锡玮说，大陆过去不强大时候，台方讲“中华民国”对岸都认同。今天陆方喜欢台方自称是“台湾”，因为陆方叫台方“台湾省”。

他表示，台方要叫自己的国家是“中华民国”，“国旗”是“青天白日满地红”。

周锡玮也表示，“中华民国”是联合国真正的创会国，其旗帜到今天还留在那里。但民进党执政之后，把自己的“国家”叫做“台湾”，不叫“中华民国”，“不要以为自己可以在搞台湾独立，办不到的”。

他指出，当台方自称是“台湾”时，对岸就把台方当做中国大陆的其中一个省。

据报道，记者会约有百人带着小国旗。周锡玮指出，台湾应该要团结在“中华民国”，自己的“国家”“国号”“国旗”下面，不要再分裂开。

他表示，看全世界每一个国家，都一定只有一个国号、一个国旗；台湾被民进党搞来搞去，这几年民众都不知道自己的“国家”“国旗”叫什么，都混乱掉了。

免费阅读30天