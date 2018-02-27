反年改冲立院 蔡英文：会尽全力确保退休袍泽福利

台湾军系反年改团体“八百壮士”数十名成员今晨（27日）冲入立法院区抗议，过程中退役将领吴斯怀受伤送医，蓝天行动联盟秘书长缪德生攀爬立法院区建筑物时，不慎摔落重伤。

对此，联合新闻网引述台总统府发言人林鹤明表示，总统蔡英文非常关切，也对民众在冲突中受伤感到遗憾。蔡英文也请退辅会主委邱国正前往探视，也请国防部给予协助。

林鹤明表示，由于立法院今天开议，部会首长都在立院备询，蔡英文上午召集了国防部副部长沉一鸣，以及退辅会副主委李文忠，关心相关的情势发展。

蔡英文表示，军人是台湾安全的基石。有关军人年金的永续改革，政府的态度很清楚，就是严谨考量台军服役特性。此外，也在“长留、久用”、保障台军权益的基础上，参考国际经验，为台军设计最合宜的制度。

蔡英文指出，军人年金改革是为了让年金制度能够永续发展。在台湾财政许可范围内，政府也适度地提高楼地板（军人年改的最低生活保障），希望提供最有利方案。台军袍泽所关心的议题，也都有纳入讨论；政府的态度就是会尽全力确保退休袍泽的福利。政府的态度过去是如此，未来也会一样。

对于立院周边今天陈抗冲突有民众受伤的情形，蔡英文表达遗憾。

蔡英文表示，希望对于年金改革的讨论，各界应理性讨论，充分沟通，避免对立，造成社会不安。

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