北京发布空气重污染黄色预警 冷空气即将“拨霾见日”

受不利气象条件影响，北京市空气重污染应急指挥部办公室今天（27日）发布空气重污染黄色预警，预计明天（28日）夜间扩散条件转好。

据中新社报道，部分制造业企业按要求停产限产，北京还加大施工扬尘等违法行为的执法检查力度，加强对重型柴油车的执法监管。

据报道，北京市空气重污染应急指挥部办公室今天指出，根据监测预报，昨天（26日）夜间起，偏东风作用下区域污染传输叠加大雾高湿，导致本地污染积累，北京空气质量达到重度污染。

今早8时，北京城六区PM2.5浓度达到每立方米226微克，西北部PM2.5浓度为每立方米108微克，东北部PM2.5浓度为每立方米214微克，东南部PM2.5浓度为每立方米183微克，西南PM2.5浓度为每立方米215微克。

北京市空气质量以五级重度污染为主，北部的延庆区和昌平区污染程度略轻。截至目前，北京市空气质量维持重污染水平。

该办公室指出，按照《北京市空气重污染应急预案（2017年修订）》规定，要求相关单位加强施工工地扬尘控制，停止室外建筑工地喷涂粉刷、护坡喷浆、建筑拆除、切割、土石方等施工作业。

此外，对重点道路每日增加一次及以上清扫保洁作业；对纳入空气重污染黄色预警期间制造业企业停产限产名单的企业实施停产限产措施；加大施工扬尘、道路遗撒、露天焚烧和露天烧烤，以及无照售煤等违法行为的执法检查力度，加强对重型柴油车的执法监管。同时，提醒市民做好健康防护。

尽管如此，据报道，一股较强冷空气即将“拨霾见日”。北京今天已经感受到“冷意”——最高气温已从昨天的12摄氏度，下降至7摄氏度。

北京市气象台表示，今天湿度大，扩散条件差，能见度低。预计明天傍晚到夜间冷空气来袭，有四级左右偏北风，扩散条件逐渐转好。

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