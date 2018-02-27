台反年改“八百壮士”冲进立法院 一命危一伤

台湾反“年改”（反军公教退休年金改革）团体“八百壮士”今晨（27日）集结突袭立法院，“蓝天行动联盟”秘书长、退役上校缪德生，过程中疑因企图翻墙不慎坠落，头部重创，送医急救有生命危险。带队副指挥官、前陆军中将副司令吴斯怀在抗议期间，也因人群推挤，一度不适晕倒，送医救治。

据中通社报道，面对立法院新会期今天开议，民进党立法院党团日前已与行政部门达成共识，将军人年改列为立法院这个会期的优先法案。

对此，反军改团体“八百壮士”为抗议当局将强行启动军人年金改革，今天清晨约5时50分，搭乘游览车抵达立法院聚集。抗议人士先推倒青岛东路的铁门，冲进立法院围墙内，站在议场门前抗议。

在冲进立院过程中，缪德生疑在攀爬建物围墙时，因不慎滑落跌到地面受伤，一度无呼吸心跳，稍后送抵台大医院急救。据悉，他约8时30分左右已恢复心跳，后续情况仍待医院及警方说明。

此外，退役将军吴斯怀也因人群推挤，外传因心脏病发一度不适晕倒，送医救治。

面对“八百壮士”因反对军人年改方案，在“突袭”立法院时造成一伤一命危，总统府前副秘书长罗智强随即在面簿贴文指出，当年（太阳花运动）蔡英文声称:“不管‘总统’是谁，让人民在这样冷的天气上街头，都该感到羞愧。”这是蔡英文的“名言”。

罗智强要求蔡英文，过去怎么护航太阳花，“今天，请妳以同样的标准，对待八百壮士。”

罗智强说，对蔡英文没有别的要求，只问一句，为什么太阳花可以占领立法院？为什么那时民进党帮太阳花护航，鼓励、激励占领“行政院“的群众，而谴责当时的政府与警察？

罗智强也质问说：“而今天，妳却以完全不同的嘴脸，对待八百壮士。妳不觉得‘羞愧’吗？”他也为吴斯怀、缪德生祈祷，祈求平安。

截至上午，“八百壮士”仍在立院前集结抗议。另一方面，全教产（全台教育产业总工会）对此也发出动员令，呼吁全台军公教警消北上进行“决战”。

全教产表示，当局如此蛮横对待全台受雇人员，是率兽食人。全教产发出紧急动员令，动员会员和教师支持军方的诉求和行动，也呼吁全台军公教警消劳为了自己的生存权，立刻北上集结“决战”。

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