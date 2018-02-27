中国移动：将建世界规模最大5G试验网

2018年世界移动大会当地时间昨天（26日）在西班牙巴塞罗那召开，中国移动在会上表示，将建设世界规模最大的5G试验网。

据中通社今天（27日）报道，中国移动董事长尚冰在大会上表示，将在中国政府的指导下建设世界规模最大的5G试验网，并正式公布了2018年5G规模实验计划。

中国移动在会上也首次发布了5G核心网预商用产品样机测试成果，为5G商用奠定了坚实基础。

尚冰说，将在中国杭州、上海、广州、苏州、武汉五个城市开展外场测试，每个城市将建设超过100个5G基站。此外，还将在北京、成都、深圳等12个城市进行5G业务和应用示范。

尚冰表示，预计到2020年，中国移动物联网连接数量将达到50亿，物联网收入规模将达1000亿元（人民币，208.85亿新元）。

中国移动副总裁李正茂则指出，由于时间紧迫，技术路线复杂，组网建设难度高、投资大，行业拓展挑战多，5G要达到最终实现商用还面临着诸多挑战。

据悉，此次大会聚焦5G和互联网，是世界通信行业最重要的年度秀场，中国企业更是最引人关注的“烟火”。

其中，中国移动、华为、中兴等企业均大力投入5G产品化。在本次大会上，更多“端到端”5G预商用系统登场，5G应用演示处处皆是。

此外，英特尔日前宣布，将与日本通信服务提供商NTT DOCOMO，共同为下一届奥运会提供5G技术，首批高性能的5G全互联电脑将在2019年下半年上市。

另一方面，诺基亚首席执行官拉杰夫·苏瑞表示，欧洲没有推动5G网络快速且大规模推广的催化剂，还有第三方评估报告显示，韩国4G网络终显疲态，首次出现了“容量瓶颈”的迹象。

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