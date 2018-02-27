七天逾百万车辆返粤 拥堵造成近百次“车龙”

随着狗年春节的结束，自中国各地返回广东上班的人潮、车流也告一段落。广东北大门韶关交警部门今天（27日）透露，从年初四（19日）至昨天（26日），返粤车流持续高峰，七天内100多万辆车经过粤北进入珠三角，几公里至20余公里的缓慢车龙出现近100次。

中新社引述韶关交警支队政委邱德明介绍，从年初四开始，韶关高速公路南行车流持续高峰，日均近10万辆的返粤车流经韶关南下，几公里至20余公里的缓慢车龙出现近100次。

直至昨天（26日）凌晨3点半开始，京港澳高速公路韶关南段、乐广高速韶关段、韶赣高速和仁新高速的车流，才逐渐转为平稳畅通。

至于导致今年出现车流如潮、高速路上大摆车龙的原因，交警称，除今年车流总量比往年加大、各条高速超出道路设计流量、高速公路限时通行免费等因素外，还出现了一些新状态。

据交警统计，今年车流大多集中在下午2时至凌晨，形成爆发式增长，使隧道群等瓶颈路段堵塞。不少司机因路况不熟，在选择行车方向时，导致后方车流集体减速形成车龙。

此外，新开通的仁新高速迎来第一个春运，从湖南方向南下的车流涌向仁新高速再转入韶赣高速，给本已不堪重负的韶赣高速增添了交通压力。

返程车流则以珠三角车辆为主，因此京港澳高速韶关南段成为乐广、韶赣和仁新高速车流的集结路段；车流爆增，车辆碰刮事故倍增，使本已缓慢通行的车流停滞难行。

邱德明表示，春运安全结束，连续加班的交警们终于松了一口气。

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