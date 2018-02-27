青海将建八大国家重要级矿产资源战略接续地

中共青海省国土资源厅党组书记杨汝坤昨天（26日）在青海西宁表示，该省2018年将加快建设察尔汗钾盐、柴达木盆地油气资源、共和—贵德盆地地热资源、一里坪—东台锂矿等八大国家重要级矿产资源战略接续地。

据中新社报道，青海省国土资源厅统计数据显示，该省104.56万亿元（人民币，下同，21.83万亿新元）矿产资源潜在价值中，钠盐、芒硝、锂矿、钾盐、镁盐等11种盐湖矿产潜在总值合计为99.15万亿元，占该省矿产资源潜在总值的94.83%。

青海省当天召开国土资源工作会议，杨汝坤表示，要积极融入国家战略，以国家急需、青海具有优势的钾盐、锂、镍、金等战略性矿产为切入点，加快八大国家重要级矿产资源战略接续地建设。

此外，特别要推进干热岩、地下热水、页岩气等新能源的勘查开发。

地处中国西北的青海省，其南部的三江源区域堪称中国的生态高地，西部的柴达木盆地被誉为中国“聚宝盆”。近年来，青海省已全面停止三江源、祁连山区域矿产勘查、开发，地勘工作重心转移到柴达木盆地及其周缘。

该省2017年圈定了一批成矿远景区和找矿靶区，新发现提交普查基地和矿产地13处。共和—贵德盆地在中国首次钻获236摄氏度优质高温干热岩体，都兰县八宝山页岩气资源量预测达6000亿立方米，填补了东昆仑造山带找气空白。

杨汝坤表示，目前，青海沱沱河千万吨级铅锌资源国家储备基地正在形成，东昆仑岩浆型铜镍找矿空间进一步拓展，柴达木盆地及周缘地区钾盐、金矿、稀土、石墨矿勘查取得重大进展。

杨汝坤说：“对于已经基本查明资源远景的矿床，要通过市场方式尽快出让，引进社会资本加快勘查、开发进程。”

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