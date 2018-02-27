中国285个城市政商关系排名：东莞超北上广居首

中国人民大学国家发展与战略研究院昨天（26日）在北京发布“中国城市政商关系排行榜（2017）”。在中国全国285个城市中，东莞市的政商关系健康指数排名第一。

据中新社报道，中国人民大学国家发展与战略研究院常务副院长聂辉华代表课题组发布了相关排名。前10名分别为：东莞、深圳、上海、北京、广州、金华、苏州、温州、邢台、长沙。除北京、邢台、长沙，其他城市几乎都处于东南沿海地区。

对于东莞能够超越北京、上海、广州、深圳的原因，课题组给出的解释是：东莞是早年广东省“腾笼换鸟”的重地，在珠三角产业群聚过程中，东莞的表现很好，企业的负担较低。

从各大区域来看，华东地区的政商关系表现最佳，其次是华北、华南。相对来说，西南、西北地区的表现落后。

总体上，城市的行政级别越高，政商关系健康指数越高。政商关系越健康的地方，经济发展水平也越高。

聂辉华说，政商关系自古以来就是最敏感的关系之一。统计1994年到2016年2800多个副厅级以上贪官的贪腐案例，发现90%以上的贪腐官员都和政商勾结有关。要改善营商环境，长远来看还是要发展经济。

课题组建议，应发挥互联网的技术优势，提升行政透明度和效率。

此外，中央应鼓励地方政府通过设立改革试验区的方式进行试点，再将小环境的成功经验复制到大环境，最终促成大环境改变。

中国人民大学副校长刘元春表示，对政商关系和营商环境的评价是“新时代推动高质量增长的重要抓手”，也是“地方政府推进改革、真抓实干的重要表现”。要从机构设置、权限设置等方面，通过科学化、透明化、信息化等一系列举措，让政府更好地服务企业。

免费阅读30天