深圳铁路警方破获首例运输新型毒品“奶茶”案

广铁深圳公安处昨天（26日）对外通报，近日深圳铁路公安处循线追踪，破获了首例运输新型毒品“奶茶”案件，抓获嫌疑人三名。此外，缴获新型毒品“奶茶”100包，净重0.1648公斤。

据中通社报道，2月1日6时许，深圳铁路公安处根据线索分析，发现正在深圳北站候车的一对男女有运输毒品的嫌疑。民警上前询问并进行例行检查。

当民警发现其行李箱内的三盒蛋糕有异样、准备打开检查时，上述男女却加以阻止。民警察觉有诈，将他们带至派出所调查。

经仔细检查，民警发现三盒蛋糕内共藏了100包淡黄色粉末状毒品，俗称“奶茶”。

经审查，嫌疑人施某对与女朋友杨某一起运输毒品前往福建贩卖的犯罪事实供认不讳。据施某供述，毒品“奶茶”主要是贩卖给娱乐场所的青少年居多。

据报道，“奶茶”是一种氯胺酮为主要成分的混合型新型毒品，毒性较大，伪装诱惑力强，严重危害他人健康和生命。一些青少年寻求新奇和刺激，更容易轻信他人，误食毒品“奶茶”。

由于案情重大，深圳铁路公安处立即抽调精干警力成立专案组，顺藤摸瓜，追捕贩毒“上线”。

深圳警方继续追踪，民警锁定了一名外号叫“永哥”的嫌疑人。

2月23日，深圳铁路公安处专案组民警在东莞市寮步镇一工业区蹲守两天两夜，最终将“永哥”麦某抓获归案，“2.1”运输新型毒品“奶茶”案成功告破。这是深圳铁路警方首次查获的运输新型毒品“奶茶”案件。

施某、杨某、麦某三人目前已被深圳铁路公安处刑事拘留，案情正进一步调查当中。

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