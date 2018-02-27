山西煤钢“去产能”效应显现 省属国企利润同比增长八倍

山西省国资委今天（27日）对外公布，受益于供给侧结构性改革及煤炭、钢铁等行业去产能政策持续发力，山西省属国企煤钢价格去年恢复性上涨，全年实现利润总额180.8亿元（人民币，下同，37.75亿新元），同比增长808%。

据中新社报道，山西省国资委是在在山西省政府新闻办今天举行的新闻发布会上，公布上述信息。

据报道，中国能源大省山西过去两年，推行供给侧结构性改革和去产能政策，并率先实施煤炭减量化生产，为改善中国煤炭市场供求关系作出重要贡献。

官方数据显示，山西2016年至2017年共关闭煤矿52座，退出煤炭产能4590万吨。

其中，山西于2016年关闭退出和减量重组煤矿25座，退出煤炭产能2325万吨，居中国第一位。

在国有经济占据相当比重的山西，国企改革被视为关系转型前途的关键一招。此番煤炭去产能，山西国企也发挥积极主流作用。

据山西省国资委副主任马进介绍，山西煤炭国企2017年去产能1275万吨，占全省的56.3%，涉及资产57.7亿元，涉及人员1.4万人，涉及债务79.3亿元。

借助此轮煤价上涨的有利时机，山西国企同步推进瘦身健体、提质增效。此外，国企增加值、利润、上缴税费等经济指标，均取得2013年以来最好水平。

据介绍，山西省属国企2017年实现原煤产量5.34亿吨，同比增长6.5%，占全省总产量的61%，占全国总产量的18.8%；钢产量1050.3万吨，同比增长2.1%。钢材销量976.5万吨，同比增长0.9%。

在钢铁、煤炭价格恢复性上涨的带动下，山西省属国企全年营业收入完成1.22万亿元，同比增长3.4%。全年累计实现利润总额180.8亿元，同比增长808%。

针对高负债、高杠杆等现实难题，山西方面采取市场化债转股、混合所有制改革等综合举措，有效降低企业负债率。山西省属国企2017年资产总额2.32万亿元，同比增长8.7%；负债总额1.81万亿元，同比增长6.4%；国企资产负债率为77.7%，同比下降1.7个百分点，实现了自2007年以来首次下降。

对此，马进表示，山西2017年引导七家省属国企和五家金融机构，签订债转股协议1174亿元。其中，山西焦煤集团、太钢集团已落地债转股资金234亿元，可分别降低企业负债率0.45至4.2个百分点。

对于2018年的国企改革，山西方面寄望其成为山西转型发展的主力军。

山西省国资委新闻发言人张宏永表示，山西省属企业经济增加值同比增速，要高于全省国内生产总值5个百分点，资产负债率同比下降1.5—2个百分点。

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