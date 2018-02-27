中国医科院院长：建议将戒烟治疗纳入医保

中国医学科学院院长王辰今天（27日）上午在发布会上表示，建议设立普遍的戒烟门诊，并将戒烟治疗纳入医保。

据中通社报道，中国卫生和计划生育委员会（卫计委）今天上午召开发布会，主题为“代表委员谈健康中国建设”。

中国医学科学院院长、中国工程院院士王辰在会上表示，按照世卫组织的定义，烟草依赖是一种慢性病，需要社会、政府、民众了解专业化的戒烟方法或治疗，包括行为和药物治疗，一起加强专业化的戒烟干预水平。

王辰说，国际经验表明，开展控烟要培训出懂得专业化戒烟手段和方法的医生。因此，他建议设立普遍的戒烟门诊。

此外，目前戒烟药物在很多国家已经被纳入医保，他也建议把戒烟治疗纳入中国医保。

王辰强调，戒烟作为最重要的公共卫生和医疗保健的推动手段，应有量化的指标。

王辰指出，《“健康中国”2030规划纲要》规定，到2030年，中国15岁以上人群的吸烟率要降到20%，2015年这个数据显示为27.7%。因此，要在未来的12年内把吸烟率降下来，必须早做绸缪和运作，提早付诸行动。

据悉，“推进健康中国建设”已纳入中国国家整体发展战略。国家卫计委主任李斌此前表示，中国正在经历人口老龄化、工业化和城镇化的过程，多重疾病威胁并存，多种健康影响因素交织。同时，卫生事业发展不平衡，发展方式亟待转型升级。

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