中国外交部：希望美朝对话早日举行

在朝鲜表达了与美国对话的意愿后，美国总统特朗普昨天（26日）表示，愿在适当条件下与朝鲜对话。对此，中国外交部发言人陆慷今天（27日）表示，希望美朝对话能够早日举行。

环球网引述陆慷表示，朝鲜半岛近来出现了一些缓和局面，中方非常希望这样的缓和局面能继续延长到冬残奥会之后。

陆慷说：“我们（中方）相信这样缓和的局面是符合半岛北南双方、符合本地区国家、也符合国际社会的共同心愿的。而且这样的局面能够维系下去，我们相信也有助于推动所有相关各方重新回到谈判解决半岛核问题的轨道上来。我们同时也说过，我们希望促成当前这样缓和局面的北南的对话，能进一步扩展到美朝的直接对话。”

陆慷指出，毕竟半岛核问题的核心是安全问题，解决这个核心问题的关键还是在于美朝双方。

他说：“我们也在密切关注着近来美朝双方围绕是不是开展对话的一些互动。我相信，这不仅是中国的希望，也是国际社会共同的希望。我们希望这样的对话能够早日举行，我们也希望，美朝双方都能够为开展有益的对话、取得有益的结果相向而行共同做出努力。”

另一方面，环球网引述韩国国际广播电台的报道认为，特朗普昨天虽然未具体提到“适当条件”的具体指向，但他的这一发言被解释为朝鲜首先要展现出无核化意志。

韩国总统府前天（25日）称，韩国总统文在寅当天在平昌会见到访的朝鲜高级别代表团时，朝方在会谈中表示“有充分意愿”与美国展开对话。

另据韩联社报道，朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲昨天同青瓦台国家安全室室长郑义溶共进午餐时表示，朝鲜愿在不设前提条件的情况下敞开与美对话的大门。

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