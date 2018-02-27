花莲地震云门翠堤大楼坍塌 检方声押营造商

台湾花莲地震后，花莲地检署侦办云门翠堤大楼坍塌案，经传讯大楼兴建及使用各关系人后，今天（27日）向法院声请羁押云门翠堤大楼营造商——北歌建设公司刘姓负责人，另有三人交保。

据中通社报道，花莲2月6日深夜11时50分发生里氏规模6.0级强震，造成统帅大饭店、云门翠堤大楼塌陷，及国盛六街2号、4号（白金双星大楼）、41号（吾居吾宿大楼）倾斜，17人死亡，285人受伤。

其中云门翠堤大楼灾情最惨重，共有14人罹难。

花莲强震后，检方隔天就立案侦办。承办检察官多次到现场勘查后，发现云门翠堤大楼工程有诸多重大瑕疵。

检方昨天（26日）传唤北歌建设刘姓负责人、负责设计监造的游姓建筑师；进行结构计算的陈姓土木技师、大楼内“阿官火锅”及“漂亮生活旅店”的陈姓与王姓负责人共五人。讯后认为五人均涉嫌业务过失致死。

检方指出，云门翠堤大楼刘姓负责人不具土木技师等相关专业技师资格，却草率自行雇工建设并自行监督，致建筑物的结构强度及耐震能力大幅下降，导致地震发生八秒钟内，大楼立即发生溃散性破坏，使得14名罹难者毫无逃生机会。

刘姓负责人案发后，对于过失情节供述避重就轻、掩饰卸责，显有勾串共犯、证人之虞。检方今天向法院声请对其羁押禁见。

另一方面，负责设计监造的游姓建筑师、进行结构计算的陈姓技师、“阿官火锅”及“漂亮生活旅店”的陈姓与王姓负责人也被列为被告。其中，游姓建筑师、陈姓、王姓负责人，由检察官谕知30万元（新台币，下同，1.35万新元）、50万元、30万元交保候传，并限制出境。

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