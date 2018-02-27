韩方明获颁“大韩民国外交贡献勋章”

中国全国政协外事委员会副主任、察哈尔学会会长韩方明获颁“大韩民国外交贡献勋章”。

授勋仪式今天下午在韩国驻华大使馆举行，韩国驻华大使卢英敏代表韩国总统文在寅向韩方明颁发勋章。

“大韩民国外交贡献勋章”是韩国最高的公民法定奖项之一，颁发给韩国政要和国会议员、全国性的友好交流贡献者，以及对双边关系及国家利益增进有重要贡献的极少数外国友好人士。

之前获此勋章的包括美国、丹麦和加拿大等国的政要和高级外交官。曾经担任驻韩大使的新加坡政坛元老李炯才也获颁过这项殊荣。

韩方明在授勋仪式上致辞时对获此勋章表示感谢。他说，自己将继续以包容、博爱、仁义、中道的精神，为中韩两国关系的持续向好、为半岛和平，以及为人类命运共同体的构建砥砺前行、鞠躬尽瘁。

他也说，被韩国总统授予国家级勋章，是他个人的崇高荣誉，也是对察哈尔学会研究员的巨大鼓励，在新的一年里，察哈尔学会将为半岛地区与东北亚的和平贡献更多智慧。

韩国驻华大使卢英敏致辞时说，韩方明长期以来为半岛和平，促进中韩友好交流付出努力，在政治、经济、文化、宗教等领域为两国交流做出重大贡献。

他说，最近一段时间来，中韩关系因为一些事件面对诸多困难和挑战，韩方明依然为改善双边关系经常往来两国，积极参与各种中韩交流活动，为增进两国关系发展和维系两国交流纽带不懈努力。

察哈尔学会国际咨询委员会名誉主席、中国国务院新闻办公室原主任赵启正发贺信说：“此次获授勋代表韩国政府和人民对韩方明与察哈尔学会长期致力于中韩友好与半岛和平事业的肯定与褒奖，学会也应继续努力，为推动新时代中国外交事业发展做出新的贡献。”（联合早报记者杨丹旭北京报道）

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