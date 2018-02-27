北京电影学院艺考开考 4.5万人次报考录取不到500人

北京电影学院艺考今天（27日）拉开帷幕。表演学院、声音学院、动画学院、管理学院、数字传媒学院等院系陆续开考，首日共有8300多名考生参加考试，小小校园到处可见候考人群。

中新社引述校方介绍，2018年北京电影学院总报考人次达4万5077人次，较去年增长约7000人次，再创历史新高。本科计划招生490人，比去年减少11人，考录比达92：1。

其中，备受关注的表演学院报考人数高达9693人次，同比增长13.69%，继续保持最热专业之一，初试将持续六天。最终表演本科只录取50人。

今年录取难度最高的前五个专业分别是：戏剧影视导演（电影导演）、表演、戏剧影视文学（创意策划）、戏剧影视文学（剧作）、广播电视编导。这五个专业录取率介于0.44%到0.82%之间。录取难度最大的导演系考录比达到225：1。

新兴幕后专业同样受到考生青睐。电影学（制片与市场）计划招生50人，报考人数达3910人。

北京电影学院管理学院院长吴曼芳表示，电影行业并不只是银幕上的风光无限，更有着无数人在幕后的付出。通过自己的知识与能力，使这些付出能够在银幕上闪耀光芒，正是电影管理的魅力所在。

据悉，北京电影学院的专业考试将于3月中旬结束。考生可于4月15日通过该院官方网站查看具体发榜时间。最终各专业考试合格人数不超过招生计划的四倍。

免费阅读30天