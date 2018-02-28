台湾未来卫生纸涨价恐“只能做、不能说”

台湾卫生纸涨价议题延烧，通路业者表示到3月底前仍有促销价供应，至于源头纸厂是否延续涨价策略，在公平会、消保会联手祭出将针对业者可能涉及联合涨价开罚后，纸厂就此议题全面封口，未来卫生纸涨价恐成为“只能做、不能说的秘密”。

台湾《经济日报》报道，之前喊出调涨家庭用纸的三家业者金百利克拉克、正隆与永丰馀对于后续动作，自昨日（27日）被公平会召见后，态度转趋低调，且全面封口不谈后续是否继续调涨，以免涉及联合行为而触法遭罚。

通路业者则表示，目前纸厂供货稳定，但消费者要的却更是比预期多更多，才会造成一上架就被抢光的情况，在消费者有需求的情况下，不可能囤货不卖，现在卫生纸进货根本连仓库都没进，就直接上架卖，更不可能与纸厂联合炒作价格。

据通路业者表示，各家纸厂从年初至今陆续针对国际纸浆价格上涨，在原物料成本增加的压力下，必须适度反映成本，调整出厂价格与促销策略，初期先暂停促销活动，之后才会视市场情况调整售价，目前调涨已是“箭在弦上”，只是时间点而已。

有业者私下表示，还没调查就预设业者有联合涨价行为，根本就是未审先判，且这波价格调涨主要是国际原物料上涨，且调涨幅度远低于原物料涨幅，政府若要平抑物价，不能要业者做赔本生意。

免费阅读30天