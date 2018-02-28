美防卫专家：美须改变政策 售台战机潜舰

一名前美国官员撰文说，为因应区域权力政治改变以及中国大陆挟先进军事科技逐渐成为挑衅者，美国必须大幅改变对台政策，出售F-35战机、潜舰和萨德（THAAD）反导弹系统给台湾。

台湾联合新闻网报道，里根政府时期的五角大楼资深官员布莱恩（Stephen Bryen）在亚洲时报（Asia Times）发表“美国的台湾战略亟需再思考和重建”专文，提出上述观点。

布莱恩指出，中国大陆不仅在南中国海变得非常挑衅，在台湾海峡也是。中国开始逾越长期以来的台湾海峡红线，派遣军机在台湾四周进行巡航，更远达到日本，向台湾和日本释出讯息。

多年以来，不论是共和党或民主党执政，美国对台湾的支持，顶多只是普普通通。美国提供台湾多数是过时的防卫武器、长期拖延供应军备、军事交流多属虚饰不具功能、以及美国不愿面对中国大陆挑衅：这些因素导致台湾大体上只能仰赖自己。

布莱恩指出，如果美国想在太平洋地区的未来扮演要角，美国现在最好重新思考既有政策。

他认为，有关台湾的部分，美国必须备妥一项对台湾有用、对美国有利的吓阻计划，目前至少有4个重要步骤急需进行，其中3个和军事装备有关，1个是政策层面。

首先，美国必须赋予台湾真正的能力，出售F-35战机给台湾，或是其他功能相同的匿踪战机，例如波音F-15SE，以抗衡中国大陆用以挑衅的歼20匿踪战机和苏恺35战机（Su-35）。

台湾也需要现代潜舰。台湾现有2艘1985年老旧荷兰潜舰，不足以对付中国大陆日益强大的核子和传统潜舰舰队。据传德国已把U214型潜舰技术转移给中国，如果属实，情势将更为险峻。

由于美国多年来对台承诺提供潜舰始终是口惠而实不至，布莱恩建议，美国政府可向欧洲购买潜舰，置入美国的系统，然后出售或出租给台湾。德国、法国、意大利和瑞典的柴电AIP潜舰都是一流的。

他认为，台湾自制潜舰计划挑战很多，缺乏设计团队、经验和技术，不能保证成功，而且缓不济急，美国必须从中协助。

第三，台湾需要更佳和更多数量的导弹防御系统。台湾现有的爱国者三型（PAC3）防空导弹不足以对抗中国大陆尖端的弹道导弹，台湾需要萨德（THAAD）反导弹系统或是SM3型大气层外弹道导弹拦截系统。

最后，美国对台关系需要大幅变革。美国应该致力达成协议，可在任何危机发生时，使用台湾的空军基地。这样的协议可让中国大陆政府和军方领袖立即了解，如果采取更为侵略性的行为，美国一定会前来协防台湾。

布莱恩说，在目前情况下，由于区域的权力政治改变以及中国大陆挟先进军事科技逐渐成为挑衅者，美国必须大幅改变对台政策，重新思考如何防卫台湾，以及提升和协助重建台湾的防卫力量。

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