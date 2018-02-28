京津冀楼市同步降温 居民增收添新动力

北京市统计局、国家统计局北京调查总队昨天（27日）透露，京津冀三地协同发展2017年成效继续显现，民生领域向好。三地居民收入平稳增长，消费结构持续升级，居民消费价格温和运行，楼市同步降温，协同发展态势稳步增强。

中新社引述统计部门公布的数据，显示北京2017年3月17日出台包括认房认贷、首付比例最高提至八成等一系列严厉的调控措施，在新政持续作用下，北京房地产市场迅速降温，住宅成交量快速收缩，销售价格迅速下行。

北京2017年商品房销售面积875万平方米，比上年下降47.8%。

同时，京津冀协同调控力度不断加大，环京楼市同步降温。天津商品房销售面积1482.12万平方米，比上年下降45.3%；河北商品房销售面积6425.9万平方米，比上年下降3.8%。

新建商品住宅方面，数据显示，北京2017年新建商品住宅成交量低位徘徊，全年新建商品住宅销售4.29万套，同比下降49.3%，月均销售3574套，仅为上年的一半。

与此同时，环京地区新建商品住宅价格同步降温。天津和石家庄2017年的新建商品住宅同比价格指数由1月份的124.4%和118.9%，回落至12月份的100.1%和102.9%。

二手住宅方面，“3.17新政”实施以来，北京二手房成交量大幅下降，价格回落趋势更为明显。北京2017年二手住宅全年累计成交13.43万套，同比下降49.8%；二手住宅同比价格由1月份的上涨34.6%回落至12月份下降1.6%。

与此同时，环京地区二手住宅价格也呈现下降或低位运行态势。天津和石家庄2017年二手住宅价格同比涨幅回落24.2个和17.1个百分点。

此外，数据显示，京津冀三地2017年居民人均可支配收入分别为5万7230元（人民币，下同，1万2008新元）、3万7022元和2万1484元，实际增速分别为6.9%、6.5%和7.1%；三地居民收入平稳增长，与经济发展同步。

三地居民收入在以工资性收入作为主要支撑的基础上，财产净收入、转移净收入迅速增长，为三地居民增收注入新动力，“多元支撑”的增收格局逐步形成。

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