中国环保税将于4月1日开征 已识别认定26万多户纳税人

中国国家税务总局昨天（27日）表示，已将中国环保税的首个征期确定为2018年4月1日，并已识别认定环保税纳税人26万多户。

据中通社报道，国家税务总局昨天召开2018年第一季度税收政策解读新闻发布会。

税务总局财产和行为税司副司长孙群说，中国将于4月1日迎来首个环境保护税（环保税）的征期，各地税务机关共已识别认定环保税纳税人26万多户。其中，中国全国累计辅导环保税纳税人19万多户，占已识别认定户数的72.9%。

孙群表示，目前已基本完成网络报税系统与“金税三期”核心征管系统的联调测试，确保首个征期纳税人能足不出户进行网上申报。

孙群介绍，环保税纳税申报表围绕“简洁、减负”这一核心理念进行优化，使得报表数量和纳税人填报字段量减少三分之二左右。

此前，国家税务总局也推出了纳税人“最多跑一次”的办税清单，其中共有报告类、发票类、申报类、备案类、证明类五大类共105个事项。

此外，据报道，经过广泛宣传培训，中国纳税人对于环保税的理解也更为精准，对环保税的开征也更加支持。

中国石油化工股份有限公司财务部负责人表示，该企业将自觉履行纳税义务，坚持绿色低碳发展战略。此外，也从加强环境管理、提供清洁能源、节能减排，以及应对气候变化等方面践行环保责任，努力建设资源节约型、环境友好型企业。

据悉，中国环境保护税法2018年1月1日正式实施。按照中国税法规定，环保税是按季申报，因此4月1日将迎来环保税的首个征期。

报道指出，确保首个征期平稳顺利，也是中国环境保护费税制度转换成功落地的关键。

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