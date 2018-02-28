京津冀区域出现今年以来第五轮重度空气污染过程

北京、石家庄、保定、太原、济南、洛阳等城市，昨天（27日）出现重度空气污染。中国环境保护部大气环境管理司司长刘炳江同日在北京表示，京津冀及周边地区正在经历今年以来第五轮重度污染过程，当天也是北京去年10月以来PM2.5小时浓度较高的一天。

据中新社报道，中国环境监测总站昨天发布中至重度污染过程提示，预计昨天至今天（28日）白天，受区域性弱风、高湿及逆温等不利气象条件影响，京津冀区域扩散条件较差，污染带逐步沿太行山地区堆积。河北中南部、山西南部、山东西部和河南北部可能出现中至重度污染过程。

此次污染过程影响范围主要包括石家庄、保定、邢台、邯郸、晋城、济南、淄博、聊城、郑州、安阳、鹤壁、新乡等城市。PM2.5小时浓度峰值可能达到每立方米150-200微克。

预报显示，污染过程有望明天（3月1日）基本结束，但河南北部仍可能有部分污染残留影响。

周五（3月2日）至周六（3月3日），扩散条件转差，京津冀区域北部和山东东部以良至轻度污染为主。河北中南部、山西南部、山东西部和河南北部则可能出现中度污染过程，其中河北中南部部分城市可能出现重度污染。

中国环境监测总站表示，受周五元宵节前后烟花爆竹燃放影响，部分城市空气质量级别可能在上述预报基础上偏高1-2级。

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