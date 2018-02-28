美商务部终裁中国产铝箔存在倾销和补贴行为

美国商务部华府时间昨天（27日）宣布终裁结果，裁定从中国进口的铝箔产品存在倾销和补贴行为。

中新社引述美国商务部当天发表声明称，中国相关厂商的倾销幅度为48.64%至106.09%，补贴幅度为17.14%至80.97%。

基于倾销幅度和补贴幅度的终裁结果，美国商务部将通知美国海关对产自中国的上述产品征收相应的保证金。

据报道，应美国铝业协会贸易执法工作组的申诉，美国商务部2017年3月对从中国进口的铝箔产品，发起反倾销和反补贴即“双反”调查。

美商务部称，中国铝箔产品的“双反”调查和裁定，对美国总统特朗普正在考虑的关于进口铝产品的相关报告没有任何影响。

特朗普去年4月指示美国商务部、根据《1962年贸易扩展法》第232条款对进口钢铁和铝产品进行调查。

美商务部已于今年1月11日和19日，分别将上述两份报告提交白宫。特朗普将在4月11日和19日之前，根据报告分别做出决定。

根据美国贸易救济程序，最终是否对中国铝箔产品征收“双反”关税，还需另一家机构美国国际贸易委员会作出裁决。按照日程，该委员会将于2018年4月12日前后作出终裁。

据报道，如果该机构认定上述中国产品，对美国相关产业造成实质性损害或威胁，美方将正式开征“双反”关税。如果该机构做出否定性终裁，调查将停止，关税将不予征收。

美商务部的数据显示，2016年美国从中国进口的铝箔价值约为3.89亿美元（5.15亿新元）。

此前，中国商务部曾多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。

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