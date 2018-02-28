中新天津生态城迎10周年 推出智慧项目打造“智慧之城”

中新天津生态城管委会昨天（27日）召开新闻发布会透露，生态城今年将陆续推出一批智慧项目，涵盖电子政务、建管运维、审批服务、城市管理，以及交通、社区、家居、医疗等各方面，加快向“智慧之城”迈进。

据中新社报道，生态城2018年迎来开工建设10周年。作为中国和新加坡两国政府的重大合作项目，中新天津生态城一直致力于建设一座“人与人、人与经济活动、人与环境和谐共存”的生态城市。

中新天津生态城目前加快推动北航、中核集团、神州数码、太极、华为、浪潮等行业领军项目落地，形成聚集发展态势，带动大数据、云服务、智能设施等产业实现大发展。

中新天津生态城管委会相关负责人称，将精心筹备今年世界智能大会生态城分会场，举办世界无人机大赛等活动；开发建设大健康数据服务平台；加快建设未来公交站、行人守护系统、智慧灯杆，开展无人车驾驶试点，构建智慧交通体系。

此外，以公屋为试点，探索推进智能社区、智能家居建设。推进智慧图书馆建设，实现智能化服务。积极争取百度无人驾驶汽车、公交车在生态城场景试验，为技术应用走向市场化积累数据。以智慧网厅、智慧大厅为抓手，打造更加完善的“互联网+电子政务”服务体系。

据悉，中新天津生态城正在编制新型智慧城市规划，制定智慧产业发展路线图，作为未来五年生态城智慧社会建设的重要参考。生态城把智能产业作为未来产业的主攻方向，进而带动大文化、大旅游、大健康产业继续聚集，努力构建具有竞争力的现代化产业体系。

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