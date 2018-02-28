路透社：中国外交队伍“两会”期间将“重新洗牌” 王岐山或任国家副主席

路透社昨天（27日）报道说，中国政府在3月全国“两会”（全国人大和全国政协年会）期间，将对其外交队伍进行一次“重新洗牌”，以此应对美国总统特朗普执政以来、来自美国的挑战和其他外交难题。

报道引述多名消息人士，包括驻京外交官称，中共政治局前常委、中纪委前书记王岐山将出任国家副主席，负责打理与美国的关系。他也将直接向中国国家主席习近平汇报。

据报道，现任外长王毅则可能取代杨洁篪担任主管外交的国务委员；后者已于去年在中共十九大上入选政治局委员。中国的国务委员负责向国务院汇报，在级别上高于相应的部长。

有消息人士指出，王毅也可能留任外交部长。

另一种可能是，目前任中共中央对外联络部部长的宋涛任外交部长。与之有过接触的外交官称，宋涛是一位有经验的外交官，曾在印度和菲律宾工作，英语流利。此外，他也被视为与习近平关系密切。

进入政治局后的杨洁篪，则可能担任主管外交的副总理，或人大副委员长；后一种情况下他将直接与美国国会打交道。

报道指出，如此一来，中国未来的外交系统，官阶排序是王岐山、杨洁篪、王毅。路透社引述一名消息人士表示，这三位主管外交的高官的工作重点是与美国的关系。

另一方面，尽管美国总统特朗普去年11月对华访问表面上看似一团和气，但两国间的紧张关系，特别是在贸易领域有增无减。

特朗普试图让美中贸易走向平衡，并威胁称，为保护美国企业的知识产权，要向中国开一张大“罚单”。他还提出向中国和其他国家的钢铁产品征收惩罚性关税。

自从王岐山去年10月退出政治局常委后，其未来角色一直是人们猜测的焦点。被称为“救火队长”的王岐山曾负责打击腐败和金融整顿等棘手问题，虽然已到69岁的年龄，但普遍认为他将继续被委以重用。

美国加州大学的中国政经问题专家史宗瀚在十九大前接受德国之声专访时就指出，王岐山可能退出常委，但还是会担任国家副主席或者政协主席等职位。十九大后，尤其是一个月前王岐山当选新一届人大代表之后，外交普遍推测他将出任高层职务。

王岐山在担任副总理期间曾主持中美年度经济对话，在与美国打交道方面有较丰富的经验。路透社引述一名熟悉中共高层的人士表示：“王岐山是一个重量级人物，美国人很尊重他。”

报道还引述外交圈及美国经济界人士称，由于对中国开放市场的步骤感到不满，华盛顿虽还保留了与中国有关磋商经贸矛盾的对话机制，但实际上毫无进展。

中国方面则希望将官方的贸易对话从部长级提升到副总统级，还需要得到白宫的首肯。

据报道，曾任驻美国大使的杨洁篪的一个非正式身份是中国与特朗普政府间的“特使”，但其至今尚未能取得任何突破。

路透社引述一名曾与中国官员讨论有关议题的外交官指出，这或许也是习近平的经济顾问刘鹤本周访问美国的原因之一。

据报道，至于王毅，其近年来扮演维护北京利益的角色日益凸显。在中国官员中，他对媒体的态度也相当友好。

路透社分析认为，不能排除他同时担任两个重要职务的可能性。例如国防部长常万全就同时任国务委员。

如果被任命为国务委员，王毅也将负责另一个敏感的领域——对台关系。在与美国打交道方面，王毅的经验不如另外两位；日语专业出身的王毅曾任驻日本大使。

一位西方外交官表示，提拔王毅是对他的肯定和奖励。因为他在一系列争议性的国际议题上，例如南中国海主权争议，以及中国被指责在非洲联盟进行间谍活动事件等，坚决地捍卫了中国的立场。

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