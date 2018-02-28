中国快递业年入近人民币5000亿元 包裹快递量超美日欧经济体

作为中国经济领域的“黑马”，中国快递业2017年收入近5000亿元（人民币，下同，1047.75亿新元），快递业务量连续四年位居世界第一，包裹快递量超过了美国、日本、欧洲等发达经济体，对全球包裹快递量的增长贡献率超过50%。

据中新社报道，中国国家邮政局局长马军胜昨天（27日）在国务院政策例行吹风会上，作上述表示。

据报道，快递业在中国发展极为迅速。2014年，其年业务量突破100亿件，2015年突破200亿件，2017年突破400亿件。

马军胜说：“中国快递业主要是服务电商发展，400亿件快递里68%是服务电商”。但今后快递业将和制造业、农业等产生更多协同发展。

据介绍，中国已有七家快递企业上市，形成了七家年收入超过300亿元的企业集团。全国建成了上百个智能化分拨中心，智能快件箱投入运行已经突破了20万组。

无人仓、无人机、无人车的研发应用步伐也在持续加快，新能源运输车的保有量突破了7000辆。

马军胜说，快递业在发展中也面临一些实际困难，如末端网点办照成本较高、快递车辆通行难、快递基础设施薄弱等。

此外，还面临安全形势比较严峻，快递市场经营秩序不够规范、快递服务有关规则不够明确等问题，亟需通过立法予以解决。

据报道，国务院常务会议2月7日通过《快递暂行条例（草案）》；这是快递业首次行政法规立法。

马军胜表示，条例的制定，是为了保障快递业实现由大到强转型，促进高质量发展，建设邮政强国。

免费阅读30天