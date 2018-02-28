青海三江源水源入选“中国好水”

青海省政府官方网站昨天（27日）发布消息，指青海三江源水源入选“中国好水”。

据中新社报道，由中国环境科学学会和《环境与生活》杂志发起的、“寻找中国好水”暨第二届“中国好水”水源地发布会日前在北京举行。

会上公布了第二批“中国好水”水源地，包括青海三江源、贵州赤水河、江西阳明湖、安徽佛子岭水库和湖南澧水河等长江经济带的河流型、湖泊型及水库型五个水源地成功入选。

据了解，第二届“寻找中国好水”环保行动于2017年4月在中国贵州赤水河流域启动，随后赶赴青海、江西、湖南和安徽等地调研。

据报道，中国科学院生态环境研究中心环境水质学国家重点实验室、环保部华南环境科学研究所，现场采集水样后测得水质数据。

活动组委会评审专家后据此，综合评估、分析水源地的人均水资源量、生态环境状况、环保投入占GDP比重和流域保护机制等方面严谨审核，最终产生了以上第二批“中国好水”水源地入选名单。

评选专家指出，此次“寻找中国好水”行动发掘出的“好水”水源地，当地政府和民众用切实的行动，守护住了生命之源，为中国全国水源地保护及环境问题整治做出良好示范。

此外，这五个水源地的共性是“四好”，即水质好、资源好、生态好、保护好，具有典型性和代表性。其中，青海三江源水资源丰富，水源保护力度大。

另据统计数据显示，2017年在水环境保护方面，青海省地表水水质优良（达到或优于三类）比例达到94.7%，较国家确定的84.2%的考核目标高出10.5个百分点，劣五类水质比例为零。

其中，长江、黄河干流、澜沧江、黑河出省断面水质持续稳定达到二类以上。青海湖流域和柴达木盆地诸河、重点湖库水质均保持在三类，湟水河水质持续得到改善。

此外，全省县级以上城镇集中式饮用水源地水质，全部达到或优于三类。

免费阅读30天