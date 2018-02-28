2017年度中国科学10大进展出炉

由中国科学技术部基础研究司、基础研究管理中心主办的“2017年度中国科学十大进展专家解读会”昨天（27日）在北京举办。

据中新社报道，中国科技部基础研究管理中心主任刘敏在会上公布了“2017年度中国科学十大进展”遴选结果。

上述中国科学10大进展包括：一、实现星地千公里级量子纠缠和密钥分发及隐形传态；二、将病毒直接转化为活疫苗及治疗性药物；三、首次探测到双粲重子；四、实验发现三重简并费米子；五、实现氢气的低温制备和存储；六、研发出基于共格纳米析出强化的新一代超高强钢；七、利用量子相变确定性制备出多粒子纠缠态；八、发现新型古人类化石；九、酵母长染色体的精准定制合成；10、研制出可实现自由状态脑成像的微型显微成像系统等。

据报道，基础研究是创新型国家建设的重要根基。中国科技部基础研究管理中心副主任卞曙光表示，近年来，中国基础研究投入不断增加，原始创新能力逐步提高。

此外，也取得了一批重要基础研究成果，整体水平得到大幅度提升。

据介绍，“中国科学十大进展”遴选活动至今已举办13届。

此次遴选活动从270项推荐进展中初选出30项，然后邀请中国科学院院士、中国工程院院士、973计划顾问组和咨询组专家、973计划项目首席科学家、国家重点实验室主任等2200余名专家学者，进行网上投票。得票数排名前10位的科学进展，入选“2017年度中国科学十大进展”。

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