2月份中国非制造业商务活动指数环比下降至54.4%

中国物流与采购联合会今天（28日）透露，2月份的中国非制造业商务活动指数为54.4%，环比下降0.9个百分点。分析称，随着春节假期的结束，中国非制造业有望延续稳健较快发展格局。

据中新社报道，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心，今天发布2018年2月份中国非制造业商务活动指数。

在各单项指数中，存货和从业人员指数环比有所上升，升幅分别为1.1和0.2个百分点。新订单、新出口订单、在手订单、投入品价格、销售价格、供应商配送时间和业务活动预期指数环比则有所下降，降幅在0.5至4.2个百分点之间。

中国物流与采购联合会副会长蔡进认为，2月份，受春节假期影响，中国建筑业和大宗商品批发业活动明显回调，使得非制造业商务活动指数较上月有所下降。

此外，服务业运行相对稳定，特别是节日消费相关行业表现突出，零售、住宿餐饮和旅游等相关行业指数明显回升。

业务活动预期指数保持在61%以上的较高水平，则表明企业对节后市场预期较为乐观。进入3月，随着春节假期的结束，建筑业和生产性服务业将会有所回升，非制造业也有望延续稳健较快发展格局。

他称，2月份中国房地产商务活动指数、新订单指数和销售价格指数，均有不同程度回落，淡季特征明显。

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