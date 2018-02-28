大陆多部门送“礼包” 31条措施促两岸合作

中国大陆国务院台办等多个部门今天（28日）对台湾送出“大礼包”，以促进两岸经济文化交流合作。国台办发言人安峰山表示，其开放力度之大、范围之广、涉及部门之多，前所未有。

据中新社报道，安峰山今天北京例行新闻发布会上介绍说，为深入贯彻中共十九大精神和中共总书记习近平对台工作重要思想，国务院台办、国家发展改革委经商中央组织部等29个部门，今天发布实施《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》。

共计31条具体措施中，12条措施涉及加快给予台资企业与大陆企业同等待遇。

其中主要包括，明确台资企业参与“中国制造2025”行动计划，享受税收优惠政策，参与国家重点研发计划项目、基础设施建设、政府采购和国有企业混合所有制改革等享有与大陆企业同等待遇。

此外，也明确台资企业用地，向中西部和东北地区转移，台资农业企业可享受的相关政策，在小额支付、征信服务、银团贷款等方面深化两岸金融合作。

另19条措施则涉及逐步为台湾民众在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆民众同等待遇。

其中主要包括：向台湾民众开放134项国家职业资格考试，为台湾人士取得从业资格和在大陆应聘提供更多便利。

此外，台湾民众可申请“千人计划”“万人计划”和各类基金项目，参与中华优秀传统文化传承发展工程和评奖项目、荣誉称号评选，加入专业性社团组织、行业协会，参与大陆基层工作，并放宽台湾影视、图书等市场准入限制。

安峰山说，31条措施具三方面特点。一是围绕国家重大行动计划和国家重点研发计划项目等，为台企台胞提供与大陆企业、大陆同胞同等待遇，例如台资企业参与“中国制造2025”行动计划，适用与大陆企业同等政策。

二是量身定制，充分考虑到台资企业和台湾同胞的特殊情况和需求，回应台企台胞的普遍关切，提出针对性强的解决办法。例如继续在中西部、东北地区设立海峡两岸产业合作区，鼓励台资企业转移并参与“一带一路”建设，在广电影视节目方面扩大市场开放。

三是受益广泛，具体措施涵盖产业、财税、用地、金融、就业、教育、文化、医疗、影视等多领域，开放力度之大、范围之广、涉及部门之多都是前所未有的，将切实扩大台企台胞特别是基层民众的受益面和获得感。

他指出，相关措施将帮助台资企业降低生产经营成本，加快转型升级，拓展内需市场，获得更多商机，实现更大发展。

此外，也将为台湾民众在大陆学习、创业、就业、生活提供更多便利，创造更好条件，并推动两岸同胞共同弘扬中华文化，促进心灵契合。

安峰山指出，国台办将会同国家发展改革委等有关部门加强政策落实，评估实施效果，并根据需要研究制定更多政策举措。

安峰山在答问时还指出，若干措施的出台得益于各有关部门的群策群力和共同支持，表明了大陆各有关方面协同配合为台胞台商办实事、办好事的决心和诚意。

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