国台办：花莲地震后大陆各方已捐款逾人民币2000万元

中国大陆国台办发言人安峰山今天（28日）在北京例行新闻发布会上应询表示，台湾花莲2月6日地震发生后，大陆有关方面和社会各界高度关切。据不完全统计，大陆有关方面及在台机构与企业、部分省区市和台资企业，为灾区捐款合计2307.5万元人民币（483.05万新元）。

新华社引述安峰山介绍说，地震发生后，国台办主任张志军立即向受灾民众表达了慰问，并表示愿提供各方面必要协助。

海协会、中国红十字总会、中国地震学会等有关方面和多个省区市也以不同方式，向灾区同胞和遇难的两岸同胞表示慰问和哀悼。此外，也表达了愿意提供包括救灾设备在内的、一切必要援助和捐助之意。

安峰山说，此次地震造成大陆游客九人遇难，六人受伤。大陆有关方面高度重视，启动应急机制，开通“绿色通道”，为遇难游客家属赴台提供全方位协助。

此外，北京市台办也派出工作组赴台，协助家属处理善后。台湾有关方面、花莲县政府和参与救援的相关单位，在救援救治、协助照顾受伤大陆游客和遇难者家属方面，也做出积极努力，陆方对此表示感谢。

安峰山说，据了解，最后确定的两名大陆遇难者遗体，已于2月25日下午被移出，大陆有关保险公司已启动相关理赔事宜。陆方希望台湾有关方面对遇难者在台的善后事宜，能做出妥善处理。

另一方面，据报道，花莲地震后一名在台驻点的大陆记者，因披露日本救援队担心危险未进入受灾大楼，而被台湾有关方面要求更正。

对此，安峰山回应表示，地震发生后，大陆在台驻点记者第一时间赶到现场，连续几天为大陆民众发回及时、客观的灾情和救灾情况的报道，专业素养和敬业精神值得肯定。

此外，驻点记者们还自发向灾区捐款15万元新台币（6800新元），为受灾民众献上一份绵薄之力。

安峰山称，客观报道真实的台湾、促进两岸的亲情和了解，是大陆赴台采访记者们的使命和初心。大陆记者在台湾客观公正的报道应当受到尊重；他们在台采访享有的正当权益和良好环境也应当得到保障。

花莲地震期间，台当局拒绝了大陆救援队赴台，却对日本的救援队表示欢迎。

对此，安峰山回答说，花莲地震后大陆各界纷纷表达关心和慰问，表示愿意提供各种必要协助，同时踊跃进行捐助。

他表示，大陆方面和大陆同胞之所以这样做，没有什么所谓的目的或者考虑，仅仅是因为两岸是血浓于水的一家人。

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