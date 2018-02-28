中国GDP去年占世界经济比重15%左右 稳居世界第二

中国国家统计局总经济师盛来运、在谈及今天（28日）发布的《2017年国民经济和社会发展统计公报》时指出，2017年中国经济实力实现新跃升。中国国内生产总值（GDP）去年占世界经济的比重为15%左右，比五年前提高3个百分点以上，稳居世界第二位。

据中新社报道，数据显示，中国国内生产总值2017年比上年增长6.9%，总量超过80万亿元（人民币，下同，16.75万亿新元），达到82.7万亿元。按年平均汇率折算超过12万亿美元（15.89万亿新元）。

中国经济增量去年折合1.2万亿美元，相当于2016年澳大利亚的经济总量。6.9%的增速比上年提高0.2个百分点，这也是中国年度经济增速近七年首次反弹。

除经济保持中高速增长外，盛来运指出，去年中国的综合国力和国际影响力，均迈上新台阶。

数据显示，中国一般公共预算收入2017年超过17万亿元，比上年增长7.4%。

外汇储备也稳居世界第一。粮食产量连续5年稳定在6亿吨以上。

此外，完成电信业务总量比上年增长76.4%。新改建高速公路里程6796公里，新建高速铁路投产里程2182公里，新增光缆线路长度705万公里，建成了世界上最大的高速公路网、高铁运营网和移动宽带网。

中国国际影响力也显著增强。盛来运表示，中国2017年对世界经济增长贡献率在30%左右，继续成为世界经济稳定复苏的重要引擎。

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