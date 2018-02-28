中国人口城镇化率升至58.52% 户籍人口城镇化率42.35%

中国国家统计局今天（28日）发布的《2017年国民经济和社会发展统计公报》显示，2017年末，中国大陆总人口逾13.9亿人，其中城镇常住人口8亿1347万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为58.52%，比上年末提高1.17个百分点。

据中新社报道，户籍人口城镇化率也有所提高。去年年末，户籍人口城镇化率为42.35%，比上年末提高1.15个百分点。

此外，数据显示，去年全年出生人口1723万人，出生率为12.43%；死亡人口986万人，死亡率为7.11%。

2001至2016年，中国常住人口城镇化率从37.66%增长到57.35%，平均每年增长1.2%，意味着平均每年2000万农村人口流入城镇。

专家认为，中国常住人口城镇化率目前距离发达国家80%的平均水平仍有较大差距，这也意味着巨大的城镇化潜力，将为经济发展持续释放动能。中国目前仍在经历快速城镇化时期，城镇化对需求有很强的拉动作用。

“十三五”（2016至2020年）规划纲要提出，到2020年，中国常住人口城镇化率要达到60%，户籍人口城镇化率要达到45%左右。

联合国开发计划署此前预测，2030年，中国城镇化水平将达到70%，届时中国城市人口总数将超过10亿。中国社会科学院也在此前发布的一本蓝皮书中，预测出相同的数字。

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