安峰山：坚决反对美台间任何形式的官方往来和军事联系

中国大陆国务院台办发言人安峰山今天（28日）在北京例行新闻发布会表示，坚决反对美台之间进行任何形式的官方往来和军事联系。

据中新社报道，安峰山是在回答近来美台政治人物互动的相关提问时，作上述表示。

安峰山说，坚决反对美台之间进行任何形式的官方往来和军事联系，也坚决反对美国以任何借口向台湾出售武器，这种立场和态度是非常明确的。陆方也奉劝台湾方面不要挟洋自重，否则会自食其果。

另一方面，据报道，美国某智库学者声称，让美国总统特朗普宣示台海为国际公海。台湾有媒体则称，此举可进一步对抗大陆威胁。

对此，安峰山说，在国际上确实有一股势力一直想在台海生事，以从中渔利，同时遏制中国的崛起，这样的小动作实际上一直都没有停止过。

他表示，陆方过去一直讲两岸是骨肉兄弟，自古有云，“兄弟阋于墙，外御其侮”。中华民族在过去100多年里经历苦难和兴衰，现在终于迎来了民族振兴的宝贵机遇，比历史上任何时候都更接近中华民族复兴的目标。在这个时候更应该兄弟携手、共创辉煌。

安峰山指出，台湾有些不耻之徒却反其道而行之，为虎作伥，主动靠过去，充当外人遏制中国崛起的棋子，甚至不惜拿台海的和平稳定做代价，拿两岸同胞的利益和福祉做赌注。他质问说，这样做岂不是令亲者痛、仇者快。

在回应其它提问时，安峰山也指出，“一个中国”原则是国际社会公认的现实，是中美关系发展的一个政治基础，也是双方处理涉台事务的一个基本遵循。

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