香港去年经济增长3.8% 陈茂波料今年可增3%至4%

香港特区政府财政司司长陈茂波今天（28日）公布，2017年香港经济增长3.8%，预测今年香港的经济增长可达3%至4%。

据中新社报道，陈茂波今天在立法会宣读2018至19年度《政府财政预算案》。

他说，整体而言，由于外围环境较预期好，香港经济去年增长3.8%，高于去年财政预算案的预测，也高于过往10年，即2007年至2016年，平均2.9%的趋势增长率。

陈茂波回顾2017年经济情况时说，环球经济环境持续改善。美国、欧元区和日本的经济进一步复苏，经济增长同步加快。

此外，内地经济势头强劲，全年经济增长为6.9%，带动亚洲区贸易激增。香港的货物出口维持可观增长，全年实质上升5.9%，服务输出亦稳步回升，全年实质上升3.5%。

陈茂波指出，内部需求一直相当强韧。去年私人消费开支实质增长5.4%，是2011年以来最高。投资开支也有增长，全年实质增长4.2%。

劳工市场则处于全民就业，最新失业率跌至2.9%，是20年来的低位。经济增长强劲，带动就业人数在年内逐步增多，市民收入普遍有实质改善。

此外，2017年整体通胀率为1.5%，通胀压力依然温和。撇除政府一次性措施的影响，基本通胀率为1.7%，连续第六年回落。

另一方面，陈茂波对今年经济审慎乐观。他指出，环球经济向好的格局未变，各主要经济体均同步处于上升周期。国际货币基金组织最新预测，今年全球经济增长3.9%，是自2011年以来最快速的增长。

不过，他说，仍要继续留意美国联邦储备局货币政策正常化步伐、英国“脱欧”谈判进展等全球货币环境和地缘政局的变化。

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