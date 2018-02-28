香港未来五年每年落成约2万零800个私楼单位

香港特区政府财政司司长陈茂波今天（28日）公布《财政预算案》，未来五年，香港的私人住宅单位的平均落成量将达到每年约2万零800个，比过去五年的平均数增加五成。

中新社引述陈茂波表示，过去数年，在住宅单位供应偏紧、利率超低及资金流入的迭加因素影响下，楼价已非一般市民所能负担。

但他指出，过去几年导致楼市急升的基本因素已慢慢起了根本变化。首先，未来五年的私楼住宅单位供应量将会上升。

此外，根据去年年底估算，未来三至四年可以供应市场的一手私人住宅单位，维持在约9万7000个的高水平。可以预期，楼市供应偏紧的情况将会缓和。

陈茂波提醒港市民，美国利率正常化继续推进，过去几年香港超低利率的情况将不复存在。这些基本因素的转变也会为楼市带来压力。

他说，港府会继续密切留意楼市的变化。市民在置业前，必须小心衡量风险，特别是利率上升对个人供款能力的影响。

据报道，土地和房屋供应问题一直困扰香港。陈茂波表示，港府正竭力觅地，务求增加房屋供应。过去数年，港府透过检讨土地用途，物色到超过210幅具短中期房屋发展潜力的土地，合共可提供逾31万个单位，当中约七成为公营房屋。

实际供应方面，未来五年，除了私楼的每年2万零800个单位，公营房屋预计建屋量约为10万个单位，包括约7万5000个公共租住房屋（公屋）单位，以及约2万5000个资助出售单位。

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