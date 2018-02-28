台湾民意基金会民调：柯文哲大胜丁守中、姚文智

台湾民意基金会今天（28日）针对台北市长选举发布民调。结果显示，若年底选战由现任市长柯文哲、中国国民党老将丁守中与绿委姚文智三人对战，有47.6%的选民支持柯文哲；国民党若推出丁守中对战将获得25.2%支持度、民进党推出姚文智则有15.6%选民支持。

自由时报电子报引述基金会董事长游盈隆表示，民调结果凸显三人竞争台北市，市民的选择“领先落后差距很明显”。

据报道，民调询问台北市选民，若年底选举，民进党礼让柯文哲、与国民党丁守中对决时，选民倾向支持谁？

结果显示，有54.7%选民支持柯文哲、31.1%选民支持丁守中，14.1%选民未表态。

游盈隆认为，柯文哲在三人竞争、民进党礼让的情况下，都是“一枝独秀的遥遥领先”，甚至在民进党不推人的情况下，支持度高达54%。游盈隆认为，这是“非常舒适的领先状态”。

民调也针对民进党是否应自推人选进行调查。结果显示，有37.3%选民认为民进党应自推候选人、31.9%认为应礼让柯文哲，19.2%没意见、11.7%不知道。

相较半个月前台湾世代智库公布的民调，在不分政党认同属性的选民中，有64.0%认为民进党应该自提候选人的数据，差距甚大。

此民调由台湾民意基金会委托山水民意研究公司进行。访问期间为2018年2月24日至25日两天；以台北市为范围的20岁以上成年人。

民调抽样方法是以台北市住宅电话用户为抽样架构，以系统抽样加尾数两码随机方式抽样；有效样本1070人。

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