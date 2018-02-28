“二二八事件”71周年 蒋介石灵柩遭泼漆

今天（28日）是台湾“二二八事件”71周年，位于桃园市大溪区慈湖陵寝的蒋介石灵柩，遭人泼洒红油漆。泼漆者更将照片上传网络，主张落实转型正义，因此将象征受难者鲜血的红漆，泼洒在蒋介石的棺柩上。当地警方目前正调查事件。

据网媒“香港01”报道，面簿主页“FETN -蛮番岛屿社”今天上午贴出“青年独派228行动声明”，以及蒋介石灵柩被泼红漆的现场照片。

上述声明表示，执政当局“消极放任与自由民主社会格格不入的帝王陵寝”，让“独裁者的幽灵，继续在自由民主的台湾游荡”。

该声明称，在各界纪念台湾人民苦难的今天，一群关切公义，主张落实转型正义的青年，将象征受难者鲜血的红漆，泼洒在“独裁者”（指蒋介石）停灵的棺柩。

此外，声明也主张废除“两蒋”文化园区，强调只要继续以台湾资源供奉“两蒋”（蒋介石和蒋经国）停灵，只要对独裁者的膜拜没有消失，转型正义就不可能真正到来。

该声明也称，如果有关方面继续“漠视‘两蒋’停灵的转型正义问题”，今天的行动只是开端，“觉醒的人民”以实际的行动表达对一切威权遗绪的愤怒，“破坏圣像”的行动，都不会停止。

针对上述事件，台湾国防部发言人陈中吉表示，国防部谴责非理性行为，目前已报请派出所依法处理。

他呼吁社会各界保持冷静理性，未来将加强巡馆，也会考虑管制措施、

陈中吉同时指出，桃园慈湖为公开场所，平时开放民众参观，有宪兵驻守，此为突发事件，将进一步研究如何防范类似事件发生。

据报道，当地警方正就事件展开追查。

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